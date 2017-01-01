وفد تعليم جدة يطلع على تجربة وجهود مركز محمد بن نايف للمناصحة

فيصل الحارثي - د سحر رجب (صدى):

اطلع وفد من القيادات بتعليم جدة على تجربة وجهود مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بمنطقة مكة المكرمة وتعرفوا على الخطوات التي يقوم بها حيال معالجة قضايا التطرف الفكري، وتجربته الفريدة في احتواء المستفيدين وتصحيح أفكارهم.

الوفد الذي ترأسه مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي كان في استقبالهم مدير المركز العقيد سعيد ال عقران وعدد من المسؤولين فيه حيث شاهد الجميع في مستهل الزيارة عرضًا تفصيليًا عن المركز ورسالته وإستعراض مهامه والأعمال الموكلة إليه، إضافة إلى لقاء أعضاء الفريق المختص بالمركز.

بعد ذلك قام الجميع بجولة على كافة مرافق المركز، للإطلاع على الخدمات التي تقدم للمستفيدين في كافة النواحي من المناصحة الفكرية والثقافية والنفسية والرياضية والأسرية والرعاية الصحية .

وعبر مدير تعليم جدة عن إعتزازه وفخره بما شاهده ومرافقوه في المركز من رعاية أبويه حانية تقدمها الدولة أيدها الله للمستفيدين من المركز ، وما يقدم لهم من اهتمام ومناصحة وتصحيح للأفكار والاراء المتطرفة . داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان . وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية وتوديع الوفد الزائر بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم .