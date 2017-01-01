تدشين معرض الأسر المنتجة السابع بوادي فاطمة

نايف السالم (صدى):

برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله بن محمد العليان وبحضور محافظ محافظة الجموم الاستاذ عمران بن حسن الزهراني ومدير عام مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الاستاذ حمدي يونس

دشن مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة معرض الأسر المنتجة السابع والذي يستمر مدة خمسة أيام وبتواجد مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الاستاذ فايز العتيبي و رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية إبتهال العامودي رافقهم خلال الافتتاح بعضاً من قيادات فرع الوزارة بمكة المكرمة وذلك في صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/٣

حيث احتوى المعرض على قاعتين رئيسية بالإضافة إلى الساحة الخارجية ، وبدأت الجولة في قاعة المعروضات والأشغال التي اشتملت على عدة أركان من خياطة الملابس النسائية وصناعة الاكسسورات والعطور والطباعه على الاكواب والشموع والكثير من المعروضات المتنوعة ، ثم انتقل الحضور إلى قاعة الاطعمة التي احتوت على مجموعة متنوعة من الأطعمة التراثية والحديثة ، ومنها إلى الساحة الخارجية حيث المعرض التراثي والذي يشمل. على الخيمه التراثيه وعدد من الحرفيات في فنون التراث من سدو وسعف ومخبوزات ومأكولات تراثية .

الجدير بالذكر أن الحضور استمعوا إلى شرح مفصل عما يحويه المعرض من أعمال شاركت بها أكثر من ٧٠ أسرة منتجة .

وفِي ختام الجولة تناول الضيوف فطوراً شعبياً من إعداد الأسر المنتجة .