طائرة تابعة لـ”فلاى ناس” تهبط اضطراريا بالقاهرة لإنقاذ حياة “أردوغان”

القاهرة (صدى):

شهد مطار القاهرة اليوم الأحد هبوط طائرة سعودية اضطراريا، وذلك أثناء رحلتها من تركيا إلى الرياض، لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية في الأجواء المصرية.

وتم نقل المسافر المريض إلى مستشفى هليوبوليس عقب هبوط الطائرة.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إنه أثناء عبور رحلة شركة طيران “ناس” السعودية للأجواء المصرية، قادمة من تركيا في طريقها إلى الرياض، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التركي “أردوغان .م” (46 عاما).

وأبلغ قائد الطائرة برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف مدير الحجر الصحي بالمطار.