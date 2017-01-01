بالفيديو .. مواطن سعودي يناشد أصدقاءه عبر «سناب شات» إنقاذه في هجوم إسطنبول

بالفيديو .. مواطن سعودي يناشد أصدقاءه عبر «سناب شات» إنقاذه في هجوم إسطنبول
علي القحطاني (صدى):

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لمواطن سعودي يدعى «عمر فادن»  وهو يستنجد بأصدقائه عبر «سناب شات» للاتصال على الجهات الأمنية لإنقاذه هو ومن معه في تفجيرات اسطنبول الأخيرة.

و يظهر الفيديو المواطن وهو يتكلم بصوت منخفض: نواجه إرهابيين يقومون بقتل الناس هل تسمعوني اتصلوا بالشرطة لإنقاذنا.

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15 تعليق


  1. الرجل الدي كويس❤️ جدة غير [ عدد التعليقات: 9325 ] 01/01/2017 في
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    1

    طز فيك خل الصرمحه تنفعك وتنقدك

  2. alfahad41 [ عدد التعليقات: 852 ] 01/01/2017 في
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    2

    يمكن رايح عمل شي

  3. ألجرناس 🌴 [ عدد التعليقات: 1323 ] 01/01/2017 في
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    3

    خبزِن خَبزته إكله .

  4. الهااااجس [ عدد التعليقات: 173 ] 01/01/2017 في
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    4

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  5. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7953 ] 01/01/2017 في
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    5

    السفر لاي دوله في هذه الضروف يعتبر مخاطره جدا لكن البعض هداهم الله ما يفكرون بطريقه عقلانيه . يقولون في نساء 2 سعوديات توفن مع 6 رجال سعوديين غير 10 مصابين
    نسال الله للمتوفين الرحمه والشفاء للمصابين

  6. حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق [ عدد التعليقات: 33 ] 01/01/2017 في
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    6

    الله يرحم المتوفين .. و يشفي المصابين .. و يردهم سالمين ..

  7. عبدالرحمن الشهراني [ عدد التعليقات: 53 ] 01/01/2017 في
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    7

    من لم يقل خيرا فليصمت

  8. ابو فرح [ عدد التعليقات: 120 ] 01/01/2017 في
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    8

    عمل فين في الملهاء الليلي

  9. Amq [ عدد التعليقات: 37 ] 01/01/2017 في
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    9

    الله يهديكم روحتكم للملهى غلط بغلط انشاالله تكون سليم

  10. فيصل بن عبد العزيز [ عدد التعليقات: 20 ] 01/01/2017 في
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    10

    اجل انقذوني الله لا يبلانا فشلت نفسك قدام اهلك و جماعتك استغفر لله بس

  11. إسلام [ عدد التعليقات: 629 ] 01/01/2017 في
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    11

    في ستين حريقه عقبال الباقيين وبالنسبة للكلبتين إللي هلكوا إش وضع أهاليهم الزباله

  12. إسلام [ عدد التعليقات: 629 ] 01/01/2017 في
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    12

    إللي جالسين يترحمو على هدول الأنجاس إش قصة أهلكم يعني يقولك الخبر كانوا في ملهى إش المخ دا

  13. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11392 ] 01/01/2017 في
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    13

    الله المستعان

  14. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 513 ] 01/01/2017 في
    رد
    14

    اسمه عمر فادن اشك في كونه سعودي او يمكن من بقايا الحجاج بعدين أبعد عن الشر وغنيلو وش وداك هذا المكان

  15. ام فيصل [ عدد التعليقات: 2399 ] 01/01/2017 في
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    15

    المخ دا استغفرالله حنا مسلمين ومايجوز ع الميت الا الدعاء بالرحمه وبعدين من انت عشان تحكم عليهم بألحنه ولا بنار اش بس اصلا انت من شلة سيف القذر معروفين


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