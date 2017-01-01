بالفيديو .. مواطن سعودي يناشد أصدقاءه عبر «سناب شات» إنقاذه في هجوم إسطنبول

علي القحطاني (صدى):
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لمواطن سعودي يدعى «عمر فادن» وهو يستنجد بأصدقائه عبر «سناب شات» للاتصال على الجهات الأمنية لإنقاذه هو ومن معه في تفجيرات اسطنبول الأخيرة.
و يظهر الفيديو المواطن وهو يتكلم بصوت منخفض: نواجه إرهابيين يقومون بقتل الناس هل تسمعوني اتصلوا بالشرطة لإنقاذنا.
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15 تعليق
طز فيك خل الصرمحه تنفعك وتنقدك
يمكن رايح عمل شي
خبزِن خَبزته إكله .
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
السفر لاي دوله في هذه الضروف يعتبر مخاطره جدا لكن البعض هداهم الله ما يفكرون بطريقه عقلانيه . يقولون في نساء 2 سعوديات توفن مع 6 رجال سعوديين غير 10 مصابين
نسال الله للمتوفين الرحمه والشفاء للمصابين
الله يرحم المتوفين .. و يشفي المصابين .. و يردهم سالمين ..
من لم يقل خيرا فليصمت
عمل فين في الملهاء الليلي
الله يهديكم روحتكم للملهى غلط بغلط انشاالله تكون سليم
اجل انقذوني الله لا يبلانا فشلت نفسك قدام اهلك و جماعتك استغفر لله بس
في ستين حريقه عقبال الباقيين وبالنسبة للكلبتين إللي هلكوا إش وضع أهاليهم الزباله
إللي جالسين يترحمو على هدول الأنجاس إش قصة أهلكم يعني يقولك الخبر كانوا في ملهى إش المخ دا
الله المستعان
اسمه عمر فادن اشك في كونه سعودي او يمكن من بقايا الحجاج بعدين أبعد عن الشر وغنيلو وش وداك هذا المكان
المخ دا استغفرالله حنا مسلمين ومايجوز ع الميت الا الدعاء بالرحمه وبعدين من انت عشان تحكم عليهم بألحنه ولا بنار اش بس اصلا انت من شلة سيف القذر معروفين