بالفيديو .. مواطن سعودي يناشد أصدقاءه عبر «سناب شات» إنقاذه في هجوم إسطنبول

علي القحطاني (صدى):

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لمواطن سعودي يدعى «عمر فادن» وهو يستنجد بأصدقائه عبر «سناب شات» للاتصال على الجهات الأمنية لإنقاذه هو ومن معه في تفجيرات اسطنبول الأخيرة.

و يظهر الفيديو المواطن وهو يتكلم بصوت منخفض: نواجه إرهابيين يقومون بقتل الناس هل تسمعوني اتصلوا بالشرطة لإنقاذنا.

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