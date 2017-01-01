مسئول تركى يعلن وجود جنسيات عربية بين ضحايا الهجوم المسلح في الملهى الليلي بإسطنبول

وكالات (صدى):

أعلنت فاطمة بتول صيان وزيرة الأسرة التركية، أن هناك جنسيات عربية من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا، بين القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي بمدينة إسطنبول، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، بينما أكدت مصادر أمنية أن هناك مغاربة أيضًا ضمن الضحايا.

وأكدت حكومات دول عربية وجود ضحايا لها في الهجوم الإرهابي الذي أوقع 39 قتيلاً وعشرات الجرحى، وقال عبد الله الرشيدان، المفوض في القنصلية العامة للملكة في إسطنبول والقائم بأعمال القنصلية، أن من بين القتلى 5 مواطنين سعوديين، إضافة إلى إصابة 10 آخرين.

وقال فايد مصطفى السفير الفلسطيني لدى أنقرة، إن من بين ضحايا الحادث فتاة فلسطينية وإصابة أخرى، والاثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، بينما أعلن مصدر بالخارجية اللبنانية وفقًا لمواقع لبنانية، عن وجود جرحى لبنانيين في الهجوم من بينهم “رجل الأعمال اللبناني وصاحب وكالة للأزياء السيد نضال بشراوي، فرانسوا الأسمر وناصر بشارة وابنة النائب أسطفان الدويهي بشرى”.

كما أشارت مصادر بالخارجية الأردنية، إلى وجود أردني قُتل في الهجوم وأصيب 3 آخرين، كما أعلنت الخارجية التونسية مقتل اثنين من مواطنيها، بينما قتل طالب عراقي يدعى جلال عباس، وأوضحت مصادر عن سفارة المملكة المغربية في تركيا تُفيد بإصابة 3 مغاربة ويتلقون حاليًا العلاج بالمستشفيات.