هيئة كبار العلماء تعقد دورتها الـ84 لمجلس الهيئة

عادل الحربي (صدى):

عقدت اليوم هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للفتوى الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، دورتها الـ 84 في تشكيله الجديد.

وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الهيئة تعقد دورتها اليوم أيام لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي، وكذلك المحالة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأضاف، أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وأكد الماجد، أن الأمانة العامة تقدم شكرها بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد –حفظهم الله–، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.