تعرف على حصيلة عام من القتل والخراب على حلب وريفها

دمشق (صدى):

قال المعهد السوري للعدالة أن مدينة حلب وريفها تعرّضت لـ 13.184 صاروخًا من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، و7204 من البراميل المتفجرة من الطيران المروحي، و155 صاروخ أرض أرض، و311 غارة بالقنابل العنقودية، و29 برميلًا يحوي مواد كيماوية، و390 قنبلة فوسفورية، و347 صاروخ أرض أرض قصير المدى .

و شمل القصف مناطق عدة منها 4206 منطقة زراعية، و85 سوقًا شعبيًا، و3747 منطقة سكنية، و149 منطقة أثرية، و400 من الطرق العامة، و41 مركزًا خدميًا، و40 مركزًا تعليميًا، و62 مسجدًا، و31 مركزًا للدفاع المدني، و11 فرنًا للخبز، و205 منطقة صناعية، و80 مركزًا طبيًا.

و بلغت حصيلة الضحايا جراء القصف4308 شهيدًا بينهم 917 طفلًا، و426 امرأة، و2965 رجلًا جميعهم من المدنيين، في حين سجّل استشهاد 163 من عناصر المعارضة المسلّحة، و34 من الكوادر الطبية، و10 من الإعلاميين، و28 من أعضاء الهيئات المدنية.