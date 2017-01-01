رئيس الفيفا يهنئ عادل عزت برئاسة اتحاد الكرة

محمود أحمد (صدى):

هنأ السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عادل عزت رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد فوزه برئاسة الاتحاد خلال الانتخابات التي اجريت بالأمس في الرياض.

وتمني إنفانتينو للاتحاد السعودي التوفيق في المرحلة الجديدة ومواصلة مسيرة نماء الرياضة وكرة القدم في المملكة مؤكدا علي دعمه ومساندته للاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

وفي المقابل حرص عادل عزت علي توجيه الشكر لرئيس الفيفا علي تهنئته معربا عن اعتزازه باهتمام ودعم رئيس الاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم السعودي.