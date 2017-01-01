طيران التحالف العربي يدمر شاحنتين تحملان أسلحة وصواريخ في طريقها للحوثيين

فهمي محمد (صدى):

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم ، شاحنتين محملتين بالأسلحة و الصواريخ، كانتا في طريقهما للميليشيات الحوثية في مثلث عاهم، بمحافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية لقناة “العربية” أن معارك عنيفة اندلعت منذ الليلة الماضية، بعد هجومٍ لقوات الشرعية بمساندة التحالف العربي ضد عناصر الميليشيات في محيط سوق البقع، نجحت على إثره قواتُ الجيش والمقاومة في التقدم والسيطرة على تبة الإرسال والقيادة بمعسكر البقع.

يأتي ذلك فيما تمكّنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية من السيطرة على مواقع عدة كانت بقبضة الميليشيات في مديرية البقع التابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن.