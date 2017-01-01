وزارة المالية العمانية تعلن موازنة 2017 بعجز يصل إلى 3ر3 مليار ريال

عمان (صدى):

قالت سلطنة عمان اليوم الأحد، إن موازنتها لعام 2017 تضمنت عجزا ماليا يبلغ 3ر3 مليار ريال «الدولار الأمريكي نحو 384ر0 ريال»، ومن المقرر أن يتم تمويل معظمه بالاقتراض الخارجي والمحلي مشيرة إلى احتساب الموازنة على أساس 45 دولارًا لبرميل النفط.

وأعلنت وزارة المالية العمانية في بيان أن الإنفاق الحكومي للعام الجاري يبلغ 7ر11 مليار ريال مقابل إيرادات بقيمة 7ر8 مليار ريال ما يشكل عجزا بإجمالي 3ر3 مليار ريال.

وأكد البيان أنه سيتم تمويل 84 بالمائة من العجز أي نحو 5ر2 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات.

وأضاف البيان أنه تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 7ر8 مليار ريال بزيادة 18 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 11ر6 مليار بما يمثل 7 بالمائة.

وأظهر البيان أن الإيرادات غير النفطية تبلغ تقديراتها بنحو 95ر2 مليار ريال بنسبة 3 بالمائة من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها من النفط والغاز.

وأشار البيان إلى خفض بعض المصروفات ومنها موازنة الأمن والدفاع التي تبلغ 34ر3 مليار ريال بتخفيض 5 بالمائة عن موازنة 2016.

وأكد البيان، أن الوزارة تعمل على تقليص المخاطر الاحتمالية التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها «حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية»، مضيفا انه تم تقدير المستويات المالية للموازنة بما يقلل العجز ويبقيه ضمن المستويات الآمنة.

وشدد على الاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته، كما سيتم العمل من أجل تنشيط الإيرادات غير النفطية ورفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام.