إدارة مكة التعليمية تحيل بعض المدارس المخالفة للتحقيق

نايف السالم (صدى):

قررت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، إحالة قادة بعض المدارس إلى التحقيق، على خلفية مخالفات رصدتها الإدارة تتعلق بتصوير أسئلة الاختبارات.

وشملت المخالفات إجبار المعلمين والمعلمات على دفع رسوم مالية، قيمتها 100 ريال لكل مادة، بدعوى تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية، وهو ما يعتبر مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقال طلال الردادى الناطق الرسمي للإدارة اليوم الأحد، إن إجمالى الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام، ولها بنود صرف محددة، منها تصوير الأسئلة، وتأمين كل مستلزمات ذلك، بينما يعتبر تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة.

وأضاف الردادى، أن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق، مطالبا بضرورة التزام الأنظمة في هذا الأمر.