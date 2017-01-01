تحذير من رسالة نصية تتسبب فى تعطيل هواتف آيفون عن العمل

عادل الحربي (صدى):

اكتشف الباحثون خلل جديدا قادر على تعطيل هواتف آيفون عن العمل من خلال إرسال رسالة نصية واحدة، حيث يجعل أجهزة ios غير قادرة على فتح تطبيق الرسائل، مما يجعل من المستحيل على المستخدم قراءة النصوص، ويستمر التطبيق فى التعطل حتى عندما يتم إغلاق وإعادة تشغيل الهاتف.

وهذا الخلل يحدث بسبب برمجيات مكونة من مئات الأسطر الخاصة بالتعليمات البرمجية الخبيثة التى يتم إرسالها داخل رسالة، وبمجرد أن يفتح المستخدم تلك الرسالة يتم تعطيل التطبيق بالكامل وتظهر شاشة بيضاء تمنعه من التعامل مع الهاتف بشكل طبيعى.

ووفقا لتقرير من موقع “تليجراف” البريطانى فهذه ليست البرامج الخبيثة الأولى التى تصيب هواتف الآيفون، بل خلال العام الماضى كان هناك برامج خبيثة مشابهه أصابت هواتف آيفون بنفس الطريقة، ولكن أبل تعمل دائما على إطلاق تحديثات لنظام التشغيل من أجل مواجهة هذه البرمجيات وإصلاح أى خلل موجود.

ولحماية نفسك من تلك البرمجيات عليك تجنب الضغط على أى روابط، أو فتح رسائل قادمة إليك من جهة غريبة غير موثوق بها، وتقليل استخدام تطبيق الرسائل بالكامل.