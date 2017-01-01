منتخب السلة يهزم الجزائر في البطولة العربية بالقاهرة

محمود أحمد (صدى):

فاز المنتخب الأول لكرة السلة، على نظيره الجزائري، بنتيجة 92 – 85، في ثاني لقاءات المنتخبين بالبطولة العربية رقم 22 لمنتخبات الرجال.

وتقام البطولة بالقاهرة خلال الفترة من 30 ديسمبر المنقضي وحتى 8 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي غدًا الإثنين، مع نظيره البحريني، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي.

وكان المنتخب السعودي خسر أولى لقاءته أمام نظيره المغربي بنتيجة 70 – 64.