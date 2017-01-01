الجيش اليمني يواصل انتصاراته و يحرر مواقع بصعدة

فهمي محمد (صدى):

حققت قوات الجيش اليمني انتصارات جديدة اليوم الأحد في صعده معقل مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع .

وصرح قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش فتحت جبهة جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة ، مؤكداًإن قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من دحر مليشيات الانقلاب وتحرير جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله في جبهة البقع مكبدة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

و أشار الآثلة إلى استعادة كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها الميليشات بعد دحرها من المواقع.

و كانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت أمس السبت تحرير مقر قيادة اللواء 101 مشاة ومواقع أخرى من المليشيات في جبهة البقع بمحافظة صعدة.