البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا للشارقة الإماراتي

البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا للشارقة الإماراتي
محمود أحمد (صدى):

تعاقد نادي الشارقة الإماراتي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الاول خلفا للمدرب اليوناني المقال جورجيس دونيس.
ويبدأ المدرب السابق لبورتو وبراغا البرتغاليين مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالشارقة في الحصة التدريبية الأولى له مساء اليوم استعدادا لمواجهة نادي الوصل ببطولة الدوري.
ويعقد الشارقة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للإعلان عن التعاقد مع بيسيرو والحديث عن تفاصيل العقد.





  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 513 ] 01/01/2017 في
    رد
    1

    كاني أعرفو موب هذا المدرب اللي انظرب المنتخب السعودي بالخمسة من اليابان في زمنو


اترك تعليق