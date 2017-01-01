البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا للشارقة الإماراتي

محمود أحمد (صدى):

تعاقد نادي الشارقة الإماراتي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الاول خلفا للمدرب اليوناني المقال جورجيس دونيس.

ويبدأ المدرب السابق لبورتو وبراغا البرتغاليين مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالشارقة في الحصة التدريبية الأولى له مساء اليوم استعدادا لمواجهة نادي الوصل ببطولة الدوري.

ويعقد الشارقة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للإعلان عن التعاقد مع بيسيرو والحديث عن تفاصيل العقد.