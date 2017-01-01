جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني
محمد طحيطح (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، أن التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني لعام 1437 – 1438 ه ، سيبدأ يوم الأحد 24/4/1438 هـ، عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن فترة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء 26/4/1438 هـ وحتى الخميس 28/4/1438 هـ للتحويل الداخلي، ومن يوم الأحد 1/5/1438 هـ وحتى الأربعاء 4/5/1438 هـ للتحويل الخارجي.




8 تعليقات


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    1

    كم أكره الجامعة

  2. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    2

    سجن في غوانتانامو ثلاثين سنة احسن من سنة واحدة في الجامعة

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    3

    انا في كلية الهندسة قسم هندسة المعدات الطبية

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    4

    العذاب اللي شفناه ماشفت ماتوقع اشوف زيها إلين اموت

  5. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    5

    نفسي اكسر بض في شر الين يجيها

  6. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 01/01/2017 في
    رد
    6

    نفسي أنظف من الز

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 520 ] 02/01/2017 في
    رد
    7

    مقطع اسمة كديس معارض

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11413 ] 02/01/2017 في
    رد
    8

    ليش ياريشه خلك اسم عل. مسمى ترا مافيه شي بالساهل وبعد تفتقد الجامعه اذا تخرجت وتقول ياليت الزمان يعود


اترك تعليق