جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

محمد طحيطح (صدى):
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، أن التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني لعام 1437 – 1438 ه ، سيبدأ يوم الأحد 24/4/1438 هـ، عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الجامعة أن فترة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء 26/4/1438 هـ وحتى الخميس 28/4/1438 هـ للتحويل الداخلي، ومن يوم الأحد 1/5/1438 هـ وحتى الأربعاء 4/5/1438 هـ للتحويل الخارجي.
8 تعليقات
كم أكره الجامعة
سجن في غوانتانامو ثلاثين سنة احسن من سنة واحدة في الجامعة
انا في كلية الهندسة قسم هندسة المعدات الطبية
العذاب اللي شفناه ماشفت ماتوقع اشوف زيها إلين اموت
نفسي اكسر بض في شر الين يجيها
نفسي أنظف من الز
مقطع اسمة كديس معارض
ليش ياريشه خلك اسم عل. مسمى ترا مافيه شي بالساهل وبعد تفتقد الجامعه اذا تخرجت وتقول ياليت الزمان يعود