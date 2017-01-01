جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني

محمد طحيطح (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، أن التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني لعام 1437 – 1438 ه ، سيبدأ يوم الأحد 24/4/1438 هـ، عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن فترة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء 26/4/1438 هـ وحتى الخميس 28/4/1438 هـ للتحويل الداخلي، ومن يوم الأحد 1/5/1438 هـ وحتى الأربعاء 4/5/1438 هـ للتحويل الخارجي.