الجزائية تنظر محاكمة مقيم يمني متهم بالرِّدة

عادل الحربي (صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض، اليوم الأحد، دعوى ضد مقيم يمني، متهم بالردة عن الإسلام .

وشملت لائحة الدعوى ضد المقيم تُهماً أبرزها الردة عن الإسلام باعتقاده أن الدين الإسلامي لم يبقَ صالحاً، ويجب استبداله واستبدال الرسل، وتعديه على النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الآخرين، والملائكة، والقدح في زوجات النبي، والتعدي على الصحابة بالسب واللعن واتهام بعضهم بالدياثة عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي.

يشار الى أنه سبق للمحكمة أن حكمت على المقيم الذي يعمل في مجال تمديدات التكييف، إلا أنه نقض الحكم من الاستئناف وأعيدت القضية للنظر من جديد.