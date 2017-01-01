افتتاح ورشة عمل تأهيل مديري المشاريع التنموية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة

نايف السالم (صدى):

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان وبحضور مساعد المدير العام للتنمية الأستاذ حسين قدير ومدير مركز التنمية الإجتماعية بجدة الأستاذ أحمد صفحي وذلك بمقر جمعية الزواج بجدة بإفتتاح ورشة عمل تأهيل مدراء المشاريع التنموية المنفذة بمركز التنمية الاجتماعية بجدة والتي تستمر لمدة 5 ايام لتأهيل مدراء المشاريع التنموية بمراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة بمناطق ومحافظات ومراكز المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 .

ضمن خطوات وكالة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للبرامج التنموية في تهيئة وتطوير الكوادر البشرية بقسميها الرجالي والنسائي مما يساهم في تطوير العمل في مراكز التنمية الاجتماعية .