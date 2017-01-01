المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية يستقبل وفد عمادة العمل التطوعي بجامعة الإمام لبحث أوجه التعاون بين الطرفين

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديون الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة، وفد عمادة العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بمكتبه بالمركز، حيث رحب معاليه بالوفد، كما أثنى على دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكبير في خدمة الوطن والمجتمع، مشيداً بالطاقات والقدرات التي تملكها الجامعة من باحثين وطلاب، كما نوه معالي الدكتور الربيعة على دور معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل في تفعيل المبادرات الهامة مع مؤسسة المجتمع المختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسعد كثيراً بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لبناء شراكة تحقق الأهداف المرجوة، وخاصة مع عمادة العمل التطوعي المعنية بالأعمال التطوعية وذلك لأنها جهة علمية تملك العديد من الخبرات.

من جانبه قدم المستشار عميد عمادة العمل التطوعي الدكتور عبدالله بن محمد الصامل شكره وتقديره لمعالمي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، على هذا الاستقبال الذي حظي به وفد العمادة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء بتوجيه مباشر من معالي مدير الجامعة، كما نوه الدكتور الصامل بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال التطوعية في خدمة الشعوب المتضررة في كل مكان إنطلاقاً من رسالة الإسلام والسلام التي تحملها المملكة في أعمالها الإغاثية الجليلة تجاه كل الشعوب والمجتمعات المتضررة، مشيداً بالوقت ذاته في دور المركز والمشرف عليه في نقل صورة المملكة المشرفة لكل شعوب الأرض عبر الأعمال الإغاثية والإنسانية، كما شدد الدكتور الصامل على حرص معالي مدير الجامعة على توطيد العلاقة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، وأن تكون باكورة الجهات التي يتم الاتفاق معها للانطلاق من خلالها للعمل التطوعي الممنهج والمؤسسي وفق توجهات ولاة الامر وتطلعاتهم -حفظهم الله-، كذلك قدم الدكتور الصامل شرحاً مختصراً عن أهداف ورسالة ورؤية عمادة العمل التطوعي ودورها في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وارتباط ذلك في رؤية المملكة (2030) التي جاء من أبرز بنودها رفع عدد المتطوعين من 11ألف متطوع إلى مليون متطوع، بعد ذلك تم بحث أوجه التعاون بين المركز وعمادة العمل التطوعي.

كما جرى على هامش اللقاء اجتماع مع سعادة الدكتور عقيل الغامدي مستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، ووفد عمادة العمل التطوعي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك لوضع الأطر العامة للشراكة بين الجامعة والمركز، بما يخدم الأهداف المرجوة بين الطرفين، سيما وأن المركز يقدم أعمال جليلة لخدمة المسلمين في شتى أصقاع الأرض، كما تتمتع عمادة العمل التطوعي بخبرات متنوعة، وجرى خلال هذا اللقاء وضع التصور العام للتعاون القادم بين الجامعة والمركز على أن يتم تفعيل الشراكة ومبادراتها المختلفة بتوقيعها قريباً.

يشار إلى أن عمادة العمل التطوعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تُعد العمادة الأولى في الوطن العربي، والتي تختص بالعمل التطوعي، وتقدم البحوث والدراسات والاستشارات، وكذلك تضع البرامج التدريبية، والفعاليات والأنشطة، المختصة بالأعمال التطوعية.