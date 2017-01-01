تعليق زوجة الجيراني بعد تحديد هوية الخاطفين

حمود الدهمشي (صدى):

طالبت زوجة الشيخ أحمد الجيراني وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن نشر الشائعات حول حادثة زوجها ، بعد القبض على 3 أشخاص متورطين في الجريمة.

و أبدت الزوجة سعادتها بتوصل الجهات الأمنية لبعض المتورطين في خطف زوجها، داعية كل من يملك معلومة عن بقية الخاطفين أن يتواصل مع الجهات المختصة أو الأسرة.

وشكرت الزوجة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ومحافظ القطيف عبدالعزيز الصفيان، ولجميع الجهات الأمنية، ولكافة أبناء وأهالي محافظة القطيف والوطن لوقوفهم معهم واهتمامهم وتعاطفهم مع قضية الشيخ.