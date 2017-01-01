تكريم المدارس المتميزة والقادة الكشفيين بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أقامت الإدارة العامة للتعليم بعسير مؤخراً ممثلة بإدارة النشاط الطلابي الكشفي، حفل تكريم للمدارس المتميزة بالنشاط الكشفي، والقادة الكشفيين المتفاعلين مع البرامج والأنشطة للعام 1437 هـ، وذلك بمقر بيت الطالب بأبها، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة أ. جلوي آل كركمان، والقيادات التعليمية بالإدارة، وعدد من مشرفي النشاط وقادة المدارس. وأشاد آل كركمان في كلمته بهذه المناسبة، بالجهود المميزة للكشافين بالمنطقة على المستوى المحلي والدولي وأعمال الحج، مؤكداً أن العمل التطوعي يأتي ضمن المهام التربوية، داعياً إلى تبني مشروع العمل التطوعي بتعليم عسير. تلا ذلك فلكلور شعبي بعنوان الحد الجنوبي قدمه طلاب كشافة عسير، ثم قام راعي الحفل بتكريم شركاء النجاح بالعمل الكشفي والمدارس المتميزة والقادة الكشفيين، حيث كرم مشرف بيت الطالب أ. ناصر آل مداوين وكذلك المفوضين الكشفيين الذين غادروا مفوضياتهم تقديرا لجهودهم، إضافة إلى تكريم عدد من موظفي مركز التدريب الكشفي المساهمين في تطويره. كما تم تكريم المدارس الفائزة في منافسات التميز الكشفي الحاصلة على الوسام الذهبي على مستوى الثانويات وهي: ثانوية ذات الصواري، وثانوية الأبناء الأولى، وثانوية الدرعية، والأمير نايف، والملك خالد، وثانوية الإمام محمد بن سعود، وعلى مستوى المدارس المتوسطة تم تكريم: متوسطة التوحيد، ومتوسطة محمد الرشيد، ومتوسطة الخندق، والمهاجرون، ومتوسطة الراقي، فيما تم تكريم ابتدائية تحفيظ المناهل، ابتدائية أبها الأهلية، والمناهل الأهلية، وابتدائية بريدة بن الحصيب، الابتدائية النموذجية، وابتدائية عثمان بن مظعون. وكرمت كذلك المدارس الحاصلة على الوسام الفضي في المنافسات وهي: ثانوية أبو العتاهية، وثانوية اشبيلية، ومتوسطة عمير بن سعد، وابتدائية طلائع المستقبل، وابتدائية عرفات، وابتدائية مناهل الجامعة. وحصلت متوسطة شفان، ومتوسطة وثانوية العرين، وابتدائية عمر بن الخطاب، على الوسام البرونزي. وشمل التكريم كذلك القادة الكشفيين الذين ساهموا في نجاح البرامج الكشفية، ووزعت شهادات الشكر والجوائز والدروع للفائزين والمكرمين.