«مؤسسة النقد» تلزم بنك الراجحي بإعادة ما تم خصمه من قسط ديسمبر

عادل الحربي (صدى):

الزمت مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” مصرف الراجحي بإعادة ما تم حسمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حسابات العملاء خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف ، والإعلان عن هذا الخلل والتواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.

و أوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي من منطلق دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية .