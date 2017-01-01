«مؤسسة النقد» تلزم بنك الراجحي بإعادة ما تم خصمه من قسط ديسمبر

«مؤسسة النقد» تلزم بنك الراجحي بإعادة ما تم خصمه من قسط ديسمبر
عادل الحربي (صدى):

الزمت مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” مصرف الراجحي بإعادة ما تم حسمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حسابات العملاء خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف ، والإعلان عن هذا الخلل والتواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.

و أوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي من منطلق دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية .




2 تعليقان


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 944 ] 01/01/2017 في
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    ومن يتحمل هذا الخلل طيب ليه ماتعوضونهم ..لو البنك الي المتضرر كان قامت الدنيا وقعدت ..

  2. alfahad41 [ عدد التعليقات: 852 ] 01/01/2017 في
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    شي طيب يرجع بدون مراجعه


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