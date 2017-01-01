الصين تغري كوستا بـ90 مليون يورو

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن رغبة نادي تيانجين كوانجيان الصيني في ضم الإسباني دييجو كوستا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو.

وقالت الصحيفة أن نادي تشيلسي سبقو ان رفض عرض بـ60 مليون لرحيل اللاعب لذلك قرر زيادة العرض المالي ليصل الي 90 مليون يورو لإقناعه مسئولو البلوز بالتعاقد مع هداف الفريق.

وتولي فابيو كانافارو نجم المنتخب الإيطالي السابق مسئولية تدريب الفريق ويسعي لتدعيم صفوف الفريق بنجوم كبري بالقارة العجوز.