انقاذ خمسة أشخاص تعطل قاربهم بعرض البحر

محمود البلوي (صدى):

أنقذت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك قطاع ضباء، 5 أشخاص توقف قاربهم بعرض البحر بين جزيرة يبوع والشريط الساحلي.

و أوضح الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد البحري فهد العنزي، أن سبب العطل من المكائن، مؤكداً على أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك تشدد على أصحاب قوارب الصيد والنزهة بالتأكد من سلامة أجهزة الملاحة والمكائن والبطاريات وكمية الوقود، ومعدات السلامة لوسائطهم البحرية، والتأكد من الأحوال الجوية قبل الإبحار وذلك لسلامتهم.