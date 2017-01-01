مطار الطائف يحتفي بالبطل السواط صاحب المركز الثاني في الخوارزمي الصغير

عبدالعزيز القثامي (صدى):

استقبل المسؤولين في مطار الطائف الدولي اليوم الحد الطالب مشعل السواط بالورود تكريماً له لحاصله على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير 2016م .

وقال مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري :”نحن سعداء اليوم باستقبال البطل مشعل بن فايز السواط الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقه الخوارزمي الصغير 2016م، وهذا واجب وطني لتشيجع الاشبال والأبناء المتفوقين دراسياً، وهذا يدل على مدى ما وصلت إليه جودة التعليم بالمملكة خاصة في ظل ما يشهده هذا الحقل من دعم مستمر ومتواصل من القيادة الحكيمة وهو أمر نفخر به جميعاً كمواطنين”.

وأضاف مدير عام مطار الطائف الدولي: “هذه المبادرة جزء من المشاركة الاجتماعية مع أبناء المحافظة، والمطار دائماً معا يعزز هذه الشراكة خاصة في مثل هذه المناسبات، في الاحتفاء بأبناء الوطن ومن يشرفوه في المحافل الداخلية والدولية، والبطل مشعل السواط أحد هؤلاء وكان للمطار دور في استقباله والاحتفاء به وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمستقبليه والاحتفاء بهذا البطل الذي شرف الوطن” .