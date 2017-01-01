بالفيديو.. توتنهام يكتسح واتفورد 1/4 في الدوري الإنجليزي

محمود أحمد (صدى):

حقق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا علي واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمرليج” علي ملعب “فيكارج رود”.

وسجل هارى كين الهدفين الأول والثانى لفريق توتنهام فى الدقيقتين 27 و33، كما سجل ديلى آلى الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 41 و46 بينما سجل يونس كابول هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 91.

ورفع توتنهام رصيده الي 39 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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