رئيس وزراء تركيا ينفي ارتداء منفذ عملية اسطنبول زي “بابا نويل”

انقرة (صدى):

أكد رئيس الوزراء التركي، علي بن يلدرين، عدم صحة ما تم تداوله من أخبار حول ارتداء الإرهابي منفذ عملية اسطنبول زي بابا نويل، قائًلا: “الأخبار حول أن الإرهابي كان يرتدي زي بابا نويل غير صحيحة، لأن منفذ الهجوم الإرهابي اقتحم المكان بسلاحه وأطلق النار بشكل عشوائي”.

وأضاف رئيس الوزراء التركي خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على حادث الملهى الليلي في إسطنبول، أن التحقيق والعملية الأمنية لإيجاد الإرهابي الهارب مستمرة، وسنصل إلى معرفة هوية منفذ الهجوم عما قريب.

وكانت بعض وسائل الإعلام زعمت أن منفذ هجوم الملهى الليلي بإسطنبول كان مرتديًا زي “بابا نويل”، ونشرت بعض الصحف صورًا زعمت أيضًا أنها لمنفذ الهجوم.