نادي الرياض يكرم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين

عادل الحربي (صدى):

كرمت ادارة نادي الرياض ،دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ،لتميزها في النواحي الانسانية والمجتمعية ولعنايتها بفئة كبار السن .

جاء ذلك في حفل كبير نظم في مقر نادي الرياض بضاحية لبن لتكريم الجهات الانسانية التطوعية المجتمعيه تحت شعار “الشركاء الايجابيين في المسؤولية الاجتماعية ” ومن بينهم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ، رعاه الامير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وحضره عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعيه .

وتسلم مدير الدار عبدالله العجلان درعاً تكريميا من الامير فيصل ورئيس نادي الرياض عبدالرحمن السويلم .

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد مدى التعاون والترابط بين جميع اطياف المجتمع وحرصهم على تقديم النواحي الانسانية والمجتمعية لتكون في مقدمة الاهتمامات .

وعبّر مدير دار الرعاية عبدالله العجلان عن شكره وتقديره لنادي الرياض على تكريمه للدار ، مؤكدا ان هذا التكريم يمثل جميع الفروع والمراكز الايوائية الواقعة تحت مظلة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وليس دار الرعاية فحسب ،

مشيراً الى ان مايقومون به في الدار ماهو الا واجب وامانه لخدمة هذه الفئة الغاليه .