مسلح يقتل 11 شخصا و ينتحر أثناء احتفالات رأس السنة في البرازيل

برازيليا (صدى):

اقتحم مسلح حفلا في منزل بمناسبة ليلة رأس السنة، وقتل 11 شخصا على الأقل ثم انتحر، في مدينة كامبيناس بجنوب شرقي البرازيل، في وقت متأخر الليلة الماضية.

وقالت الشرطة في ولاية ساو باولو البرازيلية: من المعتقد أن المسلح كان غاضبا لفراق زوجته السابقة التي كانت من بين القتلى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ابنا للزوجين السابقين يبلغ من العمر ثمانية أعوام قتل هو الآخر في الهجوم، بحسب ما نقلته “رويترز”.

ولم يتسن للشرطة التأكد من هويات أو أعمار القتلى أو ما إذا كان ابن المهاجم —الذي لم يتم التعرف عليه أيضا- من بين الضحايا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 15 شخصا في المجمل تعرضوا لإطلاق نار وأن عددا منهم في حالة حرجة.