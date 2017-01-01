رجل يخنق زوجته بسلك كهربائي ويتخلص من طفله بطريقة بشعة !!

واشنطن (صدى):

قتل رجل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات لانه تعثّر به عندما كان يحاول قتل والدة الطفل.

وتعود أحداث الواقعة الي ، قيام المدعو إسحاق إنفانتي، البالغ من العمر 23 عاماً، بخنق فيليسيا باراهونا، 36 عاماً، بسلك كهربائي في الحمام في شقتها في نيويورك بتاريخ 22 كانون الأول.

واتجه إلىّ خنق ابنه الصغير، ميغيل باراهونا، بعدما دخل الصبي إلى مسرح الجريمة.

وخنق الطفل من خلال وضع وجهه في أسفل حوض الاستحمام ،وقد تمّ العثور على الجثتين داخل الشقة يوم الاثنين الفائت.

واكدت شبكة “سي بي إس نيويورك” أنه قد تمّ إلقاء القبض على الأب الذي اعترف بجريمته، والتحقيقات جارية في هذه القضية.