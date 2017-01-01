هكذا عادت سيدة هنديةحيّة إلى بيتها بعد 40 عاماً على وفاتها !

لم تصدق أسرة سيدة هندية تبلغ من العمر الـ82 عاماً، عندما رأتها بعد 40 عاماً من تشييع جثمانها.
وتعيش العجوز الهندية التي تدعى فيلازا من قرية إناياتبور الواقعة شمال الهند، وكانت قد “توفيت” عام 1976 بسبب لدغة ثعبان باغتها في حقل زراعي في بلدتها.
ووفقا تقاليد البلدة وضعت في تابوت قذفت به أسرتها في نهر جانكا وعادت إلى البيت لتقبل العزاء بوفاة فيلاز ،ووجدها الصيادون وتبين لهم أن السيدة حية ترزق، فأخذوها إلى قريتهم ووجدوا أنها لم تعد قادرة على تذكر أي شيء عن أسرتها أو اسم قريتها.
وعاشت فيلازا 40 عاماً في معبد القرية، وقبل نحو أسبوع فقط استعادت ذاكرتها، وعادت إليها ذكريات حياتها السابقة تباعاً.
واندهشت ابنتها حين استجابت لطرقات على الباب، ووجدت على العتبة امرأة تشبه إلى حد ما أمها الميتة منذ عقود.
واوضحت ابنتها لصحيفة هندية: “قالت لي أمي إنها فقدت وعيها وذاكرتها. وتعرفنا عليها من خلال وحمة على جسدها”.
7 تعليقات
الهند ياكثر خرافاتهم عد واغلط
اذكر مره كنت في الدوام وطلبت غداء لي وللهنديات معي المهم قلت تعالن ع الغداء قالن سوري حنا صايمات وانا 😲😲😲 كيف صايمات وانت تشربن مويه من اليوم قدامي قالن وهن يضحكن لالا صيامنا يسمح لنا فقط بشرب الماء ….والفطور نفطر فقط خضار اما اللحوم ماناكلها شهر كامل لين يخلصن صيام …..قلت ومن قالكم عن هالصيام قالن كتابنا التوراة ….قلت طيب ليه الفليينيات مايصومن مثلكن …قالن لا هذا فلبين توراتهم فلبيني وحنا هندي 😒😒
والمشكله وين ان معهم وحده بوذيه ووحده هندوسيه وصايمات مثل المسيحيات 😂😂😂سلامات طيب انتن وليه صايمات ههههههه الشكوى لله بس
غريبه ما احرقوها
الهندوس هم اللي يحرقون
المسيح بعضهم يحرق وبعضهم يدفن
فيه وحده تقول زوجها مات دعمه قطار
واحرقوه وحطوه لها في علبه
وتقول هو لسه عندي في الغرفه
ولاتزال تلبس الدبله بيدها 😟😟
بدع اللهم ياكافي
تخلف والله .!
ههههههههه صار معلب بس بدون مواد حافظه
عاد ماعرفوها الا بوحمه اعتقد ان في الموضوع تمليح شويه وبهارات
شكل الحرمه كانت مبتعثه تدرس فالمعبد يوم تخرجت ردت ديرتها