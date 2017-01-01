هكذا عادت سيدة هنديةحيّة إلى بيتها بعد 40 عاماً على وفاتها !

نيودلهي (صدى):

لم تصدق أسرة سيدة هندية تبلغ من العمر الـ82 عاماً، عندما رأتها بعد 40 عاماً من تشييع جثمانها.

وتعيش العجوز الهندية التي تدعى فيلازا من قرية إناياتبور الواقعة شمال الهند، وكانت قد “توفيت” عام 1976 بسبب لدغة ثعبان باغتها في حقل زراعي في بلدتها.

ووفقا تقاليد البلدة وضعت في تابوت قذفت به أسرتها في نهر جانكا وعادت إلى البيت لتقبل العزاء بوفاة فيلاز ،ووجدها الصيادون وتبين لهم أن السيدة حية ترزق، فأخذوها إلى قريتهم ووجدوا أنها لم تعد قادرة على تذكر أي شيء عن أسرتها أو اسم قريتها.

وعاشت فيلازا 40 عاماً في معبد القرية، وقبل نحو أسبوع فقط استعادت ذاكرتها، وعادت إليها ذكريات حياتها السابقة تباعاً.

واندهشت ابنتها حين استجابت لطرقات على الباب، ووجدت على العتبة امرأة تشبه إلى حد ما أمها الميتة منذ عقود.

واوضحت ابنتها لصحيفة هندية: “قالت لي أمي إنها فقدت وعيها وذاكرتها. وتعرفنا عليها من خلال وحمة على جسدها”.