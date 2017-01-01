بالفيديو ..العمانيين يطمئنون على صحة السلطان قابوس

عمان (صدى):

نشر التلفزيون العماني مرسون يطمئن العمانيين على صحة السلطان قابوس بعد شائعات عن وضعه الصحي تداولتها وسائل إعلام عربية خلال الأيام الماضية.

كما صدر تقريرًا يؤكد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد على الميزانية العامة لسلطنة عُمان للسنة المالية 2017، وفق مرسوم سلطاني هو الأول في السنة الجديدة.

وتضمن المرسوم أن على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام المرسوم، كل في حدود اختصاصه، وأن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2017.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المرسوم صدر في الـ “2 من ربيع الثاني سنة 1438هـ، الموافق للأول من يناير سنة 2017”.