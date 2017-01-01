“الخدمة المدنية” : 10 فترات لقبول طلبات تحوير الوظائف للعام الحالي

عادل الحربي (صدى):

أوضح وكيل الوزارة بالنيابة عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أن فترات التحوير للعام المالي 1438 / 1439هـ ستبدأ بنهاية الشهر الحالي ، مضيفاً أن مواعيد بقية فترات التحوير العشر ستتوالى بدءا من نهاية الشهر المقبل وحتى الفترة العاشرة التي ستبدأ 27 محرم 1439هـ.

وأكد آل صنعاء أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المرسوم الملكي الخاص بميزانية العام، الذي نص على أن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الأمر الملكي نص كذلك على أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.