أمريكي يمزق جسد طفلة ويضعها في النار بسبب “الجوع”

واشنطن (صدى):
فيما قال أحد رجال الإطفاء، أنه عندما دخل المنزل لم يري الفتاة تحت البطانيات، لأن النار التهمت جسدها.
قتل شاب عشريني، طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، في ولاية ميشيجان الأمريكية، قبل أن يمزق جسدها ويضعه للنيران، بسبب “الجوع”.
وقال الشاب القاتل “توماس ماكيلان” 25 عاما، للمحكمة في مقطاعة إنجهام، أنه ضرب الطفلة “لونا ميشيل” ثم جلس عليها ، ووجه لها طعنات في الصدر، في نوفمبر الماضي، متابعا، أن قطع جثتها ووضعها في بطانية وصب عليها الكحول ثم رماها في النار.
فيما قال أحد رجال الإطفاء، أنه عندما دخل المنزل لم يري الفتاة تحت البطانيات، لأن النار التهمت جسدها.
ووجهت المحكمة للمتهم الذي يواجه عقوبة السجن قد تصل إلى مدى الحياة، تهم القتل العمد وإساءة معاملة الأطفال والحرق.
2 تعليقان
وش ها العالم الي مافي قلبهم رحمه .لهذي درجه حتي الاطفال مالهم ذنب ما رحموهم حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم .
من امن العقوبة، الله لايعطيكم عافية وعلى احكامكم الغبية، المفروض زي هذا ما يعيش ولا يوم قتل مباشرة، يمكن هو سوى هالجريمة لأنه يدري يبي يروح السجن مدى الحياة أكل وشرب ونوم مجاناً، بس لو يدري انه يبي يعدم بعد جريمة كان ما سواها. الحمد لله على نعمة الاسلام