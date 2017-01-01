“الكهرباء” توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول التسعيرة الجديدة

عادل الحربي (صدى):
أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول أرقام التسعيرة الجديدة للكهرباء بالمملكة ،موضحةً أن الأرقام المتداولة ليست سوى شائعات لا تستند إلى معلومة صحيحة.
و كان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا جدول بأرقام للتسعيرة المزعومة، بمقدار 19 هللة لكل كيلووات/ساعة؛ ما يعني أن نسبة زيادة تكلفة استهلاك الألف كيلووات/ساعة تبلغ 280% مقارنةً بالأسعار الحالية.
3 تعليقات
كويس ..
بصرحة تعودنا ان كل اشاعة في الاخير تطلع صحيحة
اسعار الكهرباء مرتفعة وارهقة المواطنين وخاصة في الصيف شوفوا لنا حل ياوزارة الكهرباء