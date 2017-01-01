“الكهرباء” توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول التسعيرة الجديدة

“الكهرباء” توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول التسعيرة الجديدة
عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول أرقام التسعيرة الجديدة للكهرباء بالمملكة ،موضحةً أن الأرقام المتداولة ليست سوى شائعات لا تستند إلى معلومة صحيحة.

و كان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا جدول بأرقام للتسعيرة المزعومة، بمقدار 19 هللة لكل كيلووات/ساعة؛ ما يعني أن نسبة زيادة تكلفة استهلاك الألف كيلووات/ساعة تبلغ 280% مقارنةً بالأسعار الحالية.




3 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 944 ] 01/01/2017 في
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    1

    كويس ..

  2. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1579 ] 01/01/2017 في
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    2

    بصرحة تعودنا ان كل اشاعة في الاخير تطلع صحيحة

  3. Ahmed [ عدد التعليقات: 141 ] 01/01/2017 في
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    3

    اسعار الكهرباء مرتفعة وارهقة المواطنين وخاصة في الصيف شوفوا لنا حل ياوزارة الكهرباء


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