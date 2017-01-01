في بداية العام … فنّانتين شقيقتين سوريتين الموت يفجعهما!

دمشق (صدى):

تعرضت الفنانتان ريم وشقيقتها سمر عبد العزيز لفاجعة بوفاة خالهما السيد طارق موره علي صباح اليوم الأحد.

وشاركت الممثلة السورية ريم عبد العزيز صورة خالها المتوفي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، ونعته قائلة : “الله يرحمك ياخالو … رحلت باكراًً … الله يرحمك يا حبيبي، خالي طارق موره لي في ذمة الله”.

وريم عبد العزيز من مواليد مدينة حلب. بدأت التمثيل بسن صغير في عام 1986 من خلال المشاركة في المسلسلات التلفزيونية. وهي أبنة الشاعر نظمي عبد العزيز ،ومن أبرز اعمالها: “بواب الريح”، “مزاد علني”، “قلة زوق وكثرة غلبة”.