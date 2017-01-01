استعادة أكثر من 60 % من شرقي الموصل

بغداد (صدى):

أعلن مسؤول عسكري عراقي اليوم أن القوات العراقية استعادت 60 في المئة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف اكتوبر ضد تنظيم داعش.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي أحد أبرز قادة جهاز مكافحة الارهاب “استعدنا أكثر 60 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”.

وكان يتحدث من مقره الواقع شمال شرق الموصل التي أعلنها التنظيم معقلاً له في يونيو 2014.

ورغم أن جهاز مكافحة الإرهاب من ضمن قوات النخبة التي تعد الأفضل تدريباً وتجهيزاً من بين سائر القوات العراقية، إلا أنها تواجه صعوبات منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء العمليات لإستعادة الموصل في 17 أكتوبر.

وتنتقل قوات مكافحة الارهاب والقوات العراقية الأخرى خلال معاركها من منزل الى آخر، وتواجه نيران القناصة وسيارات يفجرها انتحاريون إضافة الى منازل مفخخة وعبوات ناسفة.