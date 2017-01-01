إغلاق سوق الأسهم المحلية على ارتفاع

عادل الحربي (صدى):

أغلق سوق الأسهم المحلية، اليوم، مرتفعاً 27.52 نقطة ليقفل عند مستوى 7237.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس, وساسكو, والمتطورة, والمتحدة للتأمين, والطيار الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تهامة, ونماء للكيماويات, واللجين, والأبحاث والتسويق, وبتروكيم, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 1.84 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والطيار, والجماعي, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والطيار, وسابك, والإنماء, وتهامة, هي الأكثر نشاطا في القيمة.