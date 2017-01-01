  • نشر : 2017/01/01 - 5:32 م
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كمية زائدة من هذا المشروب تدمر العظام !

كمية زائدة من هذا المشروب تدمر العظام !
نورة الشهري (صدى):

نبه موقع “bositive med” من ان شرب كمية زائدة من الشاي يؤدي لتلف العظام ، نظرا لانه مليء بالأحماض الأمينية المعروفة باسم “الثيانين” ،ويعتبر مشروب منشط ومهدئ ومنعش كما يحتوي على كميات قليلة من الكافيين.

 

ويعتبر الشاي عموما مشروبا صحيا، الا انه قد يكون الاعتدال أفضل وسيلة للحصول على فوائده فهو يحتوي على الفلورايد الذي يمنع تسوس الأسنان.

بينما الإفراط في تناول الفلورايد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، مثل آلام حادة في المعدة، والغثيان، أو ألم المفاصل وتلف العظام، ينصح الأطباء بالتغيير للشاي الأخضر.




17 تعليق


  1. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5639 ] 01/01/2017 في
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    1

    اذكر كان استاذ الاحياء يشرح لنا قصة الشاي وكيف اكتشفوه الناس في قديم الزمان ….وقال الي اكتشفه واحد كان راعي اغنام ويسرح في اغنامه في البر وهو يوقع ع منطقه كلها عشب ونباتها اخضر وظلت الاغنام ترعى فيه ….لين جاء الليل والاغنام لاتزال تثغي وبقمة نشاطها وهو بالعاده زي هالوقت تكون الاغنام هاديه في سبات …وكذا يوم ظل ع هالحال …لين شك الرجل في العشبه وراح طبخها لنفسه واعجبه طعمها …وحتى الرجل حس بنشاط ويقظه ع غير العاده …وطلعت هالعشبه هي الشاي ومن يومها يتداولها الناس كمشروب منبه
    .
    .الشاهد في القصه ان الخبر اعلاه يقول تحوي كافيين اقل …وانا اتوقع مو صحيح هالحكي لان اغنام الراعي صحصحت 😂😂😂معناته كافيين مركز
    وتوته توته خلصت الحتوته ….بس تراها قصه حقيقه مو حتوته

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2802 ] 01/01/2017 في
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    2

    م أكثرر منهه الحمدلله .. ربماا يمر الشهرر ولاشربت فنجان شاي ^_^ ,, حياتي عالديوو ,,

  3. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3391 ] 01/01/2017 في
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    3

    واللي يشرب حليب سعودي مع زنجبيل وش وضعه ومافوائد هذا المشروب

  4. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5639 ] 01/01/2017 في
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    4

    الزنجبيل له فوائد عظيمه بالذات الناس السمينه
    يقلل من الكوليسترول المتراكم في الشرايين بسبب الدهون وكذلك يحرق دهون الكرش بس لازم يشرب لوحده بدون سكر وبدون حليب وبشكل يومي
    ولاينصح فيه لمن يعاني من امراض مزمنه بالمعده
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    وللمعلوميه استغلوا شبابكم بشرب الحليب لان بعد الاربعين خلاص ماعاد الجسم يستفيد من الكالسيوم
    لذلك تبداء مشاكل الشيخوخه والعظام عند كبار السن
    مهما شرب حليب لان الامعاء تشيخ ولاتعد تقدر ع امتصاص الكالسيوم الا بنسبه ضعيفه
    سبحان الله سنة الله في خلقه ان يذبل الانسان تدريجيا لين يرجع طفل ضعيف 😢😢فلايعلم بعد علمه شيئا
    يالله حسن الخاتمه

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 852 ] 01/01/2017 في
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    5

    نورتينا يا امل الطيار بمعلوماتك الله يبقيك لنا في هذه الصحيفه اخت عزيزه ومفيده لنا جميعا

  6. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5639 ] 01/01/2017 في
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    6

    خارج اطار الموضوع ……..مداخله جانبيه 😎
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    الامريكان من كثر هوسهم في الشيخوخه وخوفهم من العجز وتقدم السن
    استخرجوا من مشيمة الحصان بروتين المشيمه هو حمض اميني مطابق للحمض عند الانسان
    الحمض هذا عند الانسان يتناقص تدريجيا بنسبه 5بالميه بعد الثلاثين ويزيد بالتناقص مع تقدم العمر
    لذلك تظهر علامات تقدم السن من تجاعيد وجحوظ للعينين للانسان ….المهم امريكا قررت تصنع نفس هالحمض ع شكل اقراص وكذلك اليابان صنعت نفسه والناس اللي فوق الاربعين جربوه لاحظوا انه فعلا اخر علامات الشيخوخه عندهم ولاحظوا الام المفاصل قلت بشكل ملحوظ
    لذلك اغلب الشيبان هناك تلاقونهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي نوعا ما عكس شيبانا
    طبعا مجرد دراسات وابحاث 😊😊
    وحبيت افيد غيري

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9224 ] 01/01/2017 في
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    7

    الحمد لله ما بحبووو كتييير

  8. alfahad41 [ عدد التعليقات: 852 ] 01/01/2017 في
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    8

    طيب يا امل وش نغير الحليب فيه نبي ننمو ونتقوى ياللي اعمارنا فوق الاربعين

  9. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11392 ] 01/01/2017 في
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    9

    هههههههه الله يسلط عليكم وانا ا كيف شاهي عل. حبق ويكون ثقيل ومر

  10. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11392 ] 01/01/2017 في
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    10

    وبعدين وش ذا الساق طالع من الصروال

  11. alfahad41 [ عدد التعليقات: 852 ] 01/01/2017 في
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    11

    هههههههه

  12. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11392 ] 01/01/2017 في
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    12

    يا امل ما عليك اذا تعدينا الاربعين. نتوجه لمشروع الاخ فرحان الله يذكره بالخير اكيد بداء الانتاج خلينا نكسبه

  13. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5639 ] 01/01/2017 في
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    13

    وش المشروع يالمحرومه 😂😂😂
    بعد الاربعين نبي نلزم السجاده والمسبحه الطويله بايدينا ماورانا مشاريع يختي بعد هالعمر 😭😭😭

  14. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2802 ] 01/01/2017 في
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    14

    الواحد يلزم مسبحته وسجادته من الحين .
    الموت مايعرف عمر 40 أو 20 😄

  15. سعيد [ عدد التعليقات: 1451 ] 01/01/2017 في
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    15

    امل الطيار معلوماتك مضروبه اللي اخترع الشاهي هو امبرطوار الصيني شين نانج وفوائد الزنجبيل الزنجبيل فيه نوعين فيه الطازج وهذا اكثر فائده ويفضل ان يغلي بماء وفيه المطحون ويصلح لشاهي الاخضر بدون سكر للسمنه وبنسبه للشيخوخه الغذاء الصحي والمشي والرياضه عمل رئيسي لشيخوخه اليابان وبريطانيا وامريكا ودول الغرب اكثر نشاط وحده عمرها 40 سنه وهي رشقيه وزنها 60 وعليها 5 عيال وتمشي بيوم 3 مرات

  16. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11392 ] 01/01/2017 في
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    16

    يا سعيد الزنجبيل واحد بس هذا مجفف. بس الالطازج افضل مع الشهي الاخضر وخاصة اذا حطيتم معه قطعه ليمونه اما المطحون يكون محلى على خفيف وحتى الدكاتره ينصحون به في الحمى

  17. مجرم قيمز [ عدد التعليقات: 235 ] 01/01/2017 في
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    17

    سعيد الحريم عندنا الصباح فطور دسم والغدا رز وشطه ومثلوثه وجريش وببسي والعصر حلى وقهوه وشاهي وكل وحده تسير على الثانيه وحش في بعض وفلانه سوت وفلانه لبست وياكلون من ذي الحلويات والعشاء دسم واذا حملت وجابت اول ولد يصير لها كرش ماتمشي جالسه وخامده لاتتحرك ولا تمشي واذا وصلت سن 45 سنه اذا قامت كانها ناقه قومتها تشبه الناقه واذا وصلت 60 سنه جاها فقرات العظام وهشاشه والدول الغرب اذا وصلت 90 سنه تشوفها شباب وتمشي تقول كانها شباب بعمر 17 سنه


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