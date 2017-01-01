كمية زائدة من هذا المشروب تدمر العظام !

نورة الشهري (صدى):

نبه موقع “bositive med” من ان شرب كمية زائدة من الشاي يؤدي لتلف العظام ، نظرا لانه مليء بالأحماض الأمينية المعروفة باسم “الثيانين” ،ويعتبر مشروب منشط ومهدئ ومنعش كما يحتوي على كميات قليلة من الكافيين.

ويعتبر الشاي عموما مشروبا صحيا، الا انه قد يكون الاعتدال أفضل وسيلة للحصول على فوائده فهو يحتوي على الفلورايد الذي يمنع تسوس الأسنان.

بينما الإفراط في تناول الفلورايد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، مثل آلام حادة في المعدة، والغثيان، أو ألم المفاصل وتلف العظام، ينصح الأطباء بالتغيير للشاي الأخضر.