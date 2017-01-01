بالصور.. فحوصات طبية للاعبي الهلال و”دياز” يمنح الدوليين راحة

معاذ محمود (صدى):

منح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاعبي الفريق الدوليين الذين تم اختيارهم للمنتخب راحة حتى موعد انضمامهم لمعسكر الأخضر وهم ” محمد البريك، أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، سلمان الفرج، نواف العابد، وناصر الشمراني”.

فيما شهدت تدريبات الفريق اليوم، خضوع اللاعبين لفحوصات طبية دورية وذلك في عيادة بوبا العربية بمقر النادي، وخضع اللاعب “مجاهد المنيع” لجلسة علاجية، على أن يجري غدًا أشعة على موضع إصابته في الركبة، فيما واصل اللاعب “عبدالله الحافظ” برنامجه العلاجي المُعد له مسبقًا.