«لجنة قيد وقبول المحامين» تكشف حقيقة تحديد رسوم اشتراك العضوية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للمحامين أنه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1/1/2017 ستستقبل الهيئة في مقرها الكائن في طريق الملك عبدالله شرقي الدائر الشرقي طلبات القيد والقبول، وتقييم الخبرات اللازمة للتقديم على ترخيص المحاماة وتجديده.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بأنه لا صحة لما نشر حول تحديد رسوم اشتراك عضوية الهيئة، ولم يصدر عن مجلس إدارة الهيئة أي توصية حتى الآن بهذا الشأن .

و أضافت أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة سياسات ولوائح تنظيم الهيئة، وضوابط العضوية وأنواعها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.