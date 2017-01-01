كفاءة يحسن استهلاك السيارات للوقود

علي القحطاني (صدى):

حقق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في السعودية نجاحا ملموسا في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة الواردة بمقدار (3%) في 2016، مقارنة مع 2015، وفي تحسين استهلاك الوقود بمقدار (8%) للسيارات المستعملة الواردة لنفس الفترة.

وأرجع البرنامج هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات التي أقرها خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها الإلزام بـ “بطاقة اقتصاد الوقود” للسيارات الخفيفة الجديدة في 2014، وتأسيس بوابة الكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة وإصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في 2014 الذي بدأ تطبيقه مع بداية 2016.

كما وقع البرنامج مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد عن 99% من مبيعات المركبات محليا.

ويتوقع أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار (23%) في 2020 وبنسبة (55%) في 2025.

يذكر أن قطاع النقل في السعودية يحل في المركز الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك وحده (23%) من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة ويعزى أغلب ذلك الاستهلاك إلى النقل البري.