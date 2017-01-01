امرأة صينية تنجب طفلا وهي في الـ64 من عمرها

بكين (صدى):

أنجبت امرأة صينية طفلاً في عملية ولادة ناجحة بمقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي الصين وعي في عمر ال 64 عاما ، لتصبح أكبر سيدة تنجب في هذا السن بالبلد الآسيوي، حسبما أفادت صحيفة (ذي جلوبال تايمز) المحلية.

واةضحت وسائل اعلام صينية ان السيدة، التي تسمى وانغ، قررت أن تحمل من زوجها، بعد أن فقدا مؤخراً ابنتهما الوحيدة، حسبما أوضحت وسائل إعلام صينية.

وبلغ وزن الطفل، 3.7 كغم، حيث ولد مساء الأربعاء عبر خاصية طبية معروفة بـ”تجديد الرحم” بواسطة عملية تخصيب تمت في المختبر نظراً لتوقف نشاط المبيض لدى وانج منذ عقد من الزمن.

واصرت الأم على الحمل بالرغم من تحذير الأطباء من أن الحمل عبر هذه الخاصية يمكن أن يمثل خطورة عليها وعلى مستقبل الجنين، حيث تعاني وانج من داء السكري ومشكلات صحية أخرى، لذا كانت تخضع لمراقبة صحية متواصلة مما شكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليها.

يذكر أن الرقم القياسي في سن الحوامل المتقدمات في العمر لصالح ثلاث هنديات أنجبن في سن السبعين في الفترة ما بين 2008 و2016 كانت أحدثهن في أبريل الماضي.