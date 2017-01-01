سفارة خادم الحرمين بالقاهرة تفضح انتهاكات الحوثي للأعراف والمواثيق الدولية

طلال الغامدي (صدى):

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، اليوم، على التزام المملكة بقرار الأمم المتحدة رقم 2216 المتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ورفع الحصار عنها، مشيرة في الوقت نفسه إلى الانتهاكات المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التى ارتبكتها ميليشيات الحوثي.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن وزير الخارجية، أكد في 20 أكتوبر في العام 2016، على تأييد دعوة الحكومة اليمنية، قائلا “نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك فدول التحالف تتقيد بذلك. ولكن مرة أخرى أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وأضاف البيان، أنه في خلال فترة الهدنة من 20 أبريل 2016م حتى 13 يوليو 2016م تم تسجيل 12704 حالات انتهاك للهدنة، كما بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري ٧٥٣٨٢ ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتفويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي.

وفي الفترة من 2014 إلى 2015 تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية في 86 موقعًا إلكترونيًا تم اختطاف 91 أكاديميًا واعتقال 262 عسكريًا واعتقال 1302 فرد لانتمائهم السياسي، و2706 حالات اختفاء قسري و32 فردًا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء.