مدير تعليم عفيف يهنيء خادم الحرمين بذكرى المبايعة

نايف العضياني (صدى):

رفع “سعيد بن سعد النفيعي” مدير التعليم بمحافظة عفيف، نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” بمناسبة الذكري الثانية للمبايعة.

وعبر “النفيعي” عن اعتزازه باستراتيجية ملك الحزم والعزم في كافة الخطط والتطورات من خلال تحقيق روية المملكة 2030 نحو مستقبل مشرق.

كما قدم “النفيعي” التهنئة بهذه المناسبة إلى الأمير “محمد بن نايف” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير “محمد بن سلمان” ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعموم الشعب، داعيا الله بأن يحفظ الوطن ويديم الأمن.