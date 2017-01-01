الاتحاد يقترب من ربيع سفياني

محمود أحمد (صدى):

اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع ربيع سفياني خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد حصوله علي المخالصة الرسمية من نادي النصر للرحيل عن الفريق.

ويأتي ذلك بعد ان أبلغت إدارة النصر اللاعب بعدم تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في منتصف يناير الجاري حيث لم يشارك سفياني بصفة أساسية مع النصر في الفترة الأخيرة بعد ان فشلت الإدارة في التوصل لإتفاق مالي لتجديد العقد.

ويسعي العميد لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد للاستمرار في المنافسة خلال الدور الثاني من بطولة دوري جميل للمحترفين.