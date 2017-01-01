خلال محرم .. إمارة مكة تسترد 8 ملايين متر بطريق الخواجات

نايف السالم (صدى):

نجحت لجنة مراقبة الأراضيى وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة، في استعادة 8 ملايين متر مربع، تم الاعتداء عليها على طريق الخواجات، خلال شهر محرم الماضي.

وأشارت إمارة منطقة مكة، في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن لجان التعديات في كافة محافظات المنطقة لن تتوانى عن ملاحقة المتعدين على الأراضي بما يكفل المحافظة على أراضي الدولة والاستفادة منها في مشاريع تعود بالنفع على إنسان المنطقة وتحقق التنمية التي يتطلع إليها أبناء المحافظات.

وتمكنت إدارة الأراضي والعقار بالإمارة منذ بداية أعمالها، وفق البيان، من استعادة أكثر من 180 مليون متر مربع لأملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع التنمية عليها.