إيران تعتقل مواطنا “سعوديا” بحجة تهريب “دولارات” لأمريكا

طهران (صدى):

اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنا “سعوديا” بتهمة تهريب أكثر من 44 ألف دولار أمريكي، وتمت إحالته إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال “حميد رضا كريم” مدير دائرة التعزيرات الحكومية بمدينة مشهد شمال شرق إيران، أن المواطن تم ضبطه وبحوزته نحو 44 ألفا و700 دولار أمريكي، كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المواطن قال أن نصف هذا المبلغ كان بحوزته منذ دخوله إلى إيران” بحسب وكالة أنباء إيرانية.