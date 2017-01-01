الرئيس الروسي ينقل تعازيه لنظيره التركي في ضحايا إسطنبول

موسكو (صدى):

وصف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” جريمة استهداف احتفالا للمدنيين بالعام الميلادي الجديد في اسطنبول بـ”الوقحة”، ناقلا تعازيه لنظيره التركي “رجب طيب أردوغان” في ضحايا الهجوم الذي أودي بحياة 39 شخصا وإصابة آخرين.

وقال “بوتين” لا يمكن تصور جريمة أكثر بشاعة من مقتل المدنيين وسط احتفالات بعيد رأس السنة، مضيفًا أن الواجب المشترك الذي يقع على عاتق بلاده هو التصدي بحزم للعدوان الإرهابي، مشددًا على أن روسيا كانت ولا تزال شريكا موثوقا به لتركيا في مكافحة شرور الإرهاب.

وكان رجلا مسلحا ببندقية كلاشينكوف ومتنكرا بزي بابا نويل، قد أطلق النار داخل ملهى “رينا” الليلي، مستهدفا المحتفلين بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وتمكن من قتل 39 شخصا، بينهم رجل شرطة و16 أجنبيا، وإصابة 65 آخرين على الأقل، لا يزال 4 منهم في حالة حرجة للغاية.