بالصور.. مدني القصيم يخمد حريقا محدودا بمستشفي الولادة والأطفال ببريدة

سالم المطيري (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقصيم، من إخماد حريقا نشب في مستشفي الولادة والأطفال ببريدة، فيما أوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحادث التماس كهربائي في مصباح “أباجورة”، دون وقوع إي إصابات.

وأشار العقيد “إبراهيم أبا الخيل” المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، إلى تلقيهم بلاغا صباح اليوم، بحريق بمستشفي الولادة والأطفال ببريدة، وفور انتقال وصول الفرق، اتضح أن النيران نشبت في مكتب للأطباء بالدور الأرضي، وتم اخمادها بواسطة نظام الإطفاء التلقائي بالمبني.

وأوضح أن دور الدفاع المدني كان تنفيذ الجانب الوقائي وطرد الدخان من الموقع، مضيفًا أنه، ومن خلال المعاينة الأولية للحادث، اتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي في مصباح مكتبي “أباجورة”.